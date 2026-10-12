Attività educative extrascolastiche,

fondi comunali anche per le famiglie

che iscrivono i figli in palestra OSIMO – Aperto il bando per contributi una tantum di massimo 300 euro per i nuclei familiari con Isee massimo di 25mila euro annui che fanno svolgere ai propri ragazzi dopo la scuola attività di carattere sportivo, artistico, culturale, musicale e ricreativo

12 Ottobre 2026 - Ore 19:59

Dopo il bando per i contributi alle parrocchie che organizzano attività rivolte ai giovani, la giunta comunale di Osimo ha approvato una seconda delibera che prevede contributi in questo caso dedicati alle famiglie per sostenere spese per le attività extrascolastiche dei figli minorenni.

Il bando aperto oggi, e in scadenza il 23 novembre, prevede uno stanziamento da 25mila euro per le famiglie con Isee massimo di 25mila euro annui, dunque una fascia media più alta, che iscrivono i propri figli ad attività extrascolastiche di carattere sportivo, artistico, culturale, musicale, educativo e ricreativo. Si tratta di un contributo una tantum di massimo 300 euro che intende sostenere i nuclei familiari favorendo la frequenza di attività educative promuovendo l’inclusione sociale, la crescita personale e il diritto dei minori alla pratica sportiva e culturale.

I partecipanti dovranno dimostrare il pagamento del corso svolto per almeno 7 mesi nel periodo 1 settembre 2025- 30 giugno 2026. Il contributo sarà concesso in misura proporzionale (80%) alla spesa effettivamente sostenuta e documentata fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A parità di Isee, il criterio di precedenza sarà costituito dal maggior numero di figli minorenni a carico e, in subordine, dal protocollo cronologico di presentazione della domanda, che dovrà essere fatta online secondo le procedure indicate sul sito www.comune.osimo.an.it. Saranno ammissibili le spese sostenute per la frequenza di attività organizzata da Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti del Terzo Settore, Associazioni culturali, Scuole di musica, Enti pubblici o soggetti privati regolarmente costituiti.

«Continua così l’impegno della nostra Amministrazione comunale per agevolare l’inclusione e la socializzazione dei giovani favorendone la partecipazione a corsi e attività sportive, culturale o ricreative che possano avere una valenza formativa ed educativa, prevenendo quindi forme di devianza o disagio giovanile, ed al contempo sostenere come in questo caso l’economia famigliare di chi ha più difficoltà a garantire questi corsi ai figli. – sottolinea in una nota la sindaca Michela Glorio – Questo bando è una novità assoluta per il Comune di Osimo che ha stanziato risorse proprie per fasce Isee più alte da quelle previste da altre misure simili a livello sovracomunale. Diamo così seguito ad uno degli obiettivi di mandato amministrativo che avevamo annunciato nei mesi scorsi».

Paola Andreoni, assessora allo Sport e Servizi sociali, aggiunge che «questo bando si aggiungere a quello per i contributi alla partecipazione dei figli ai centri estivi 2026, per il quale abbiamo integrato il fondo con risorse comunali per ammettere tutte le 256 richieste poi ammesse. Altri sostegni sono previsti invece dall’Ambito sociale territoriale 13, di cui Osimo è capofila, in base alla legge regionale 8 del 2025. Contributi a famiglie che hanno Isee fino a 15mila euro annui destinati a quattro ambiti di intervento: ai nuovi nati, a nuclei monogenitoriali, famiglie con difficoltà economiche o con almeno 3 figli a carico. In questo caso la scadenza è il 26 ottobre. Vogliamo che tutti abbiano una possibilità di far crescere i propri figli in maniera inclusiva e in più ambiti possibili».

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