Centrocampo in emergenza:

l’Ancona si assicura Serra dal Campobasso CALCIO - Il centrocampista già oggi allo stadio Del Conero, mercoledì l'ufficializzazione della società che è corsa ai ripari dopo l'infortunio di Messori che segue quelli di Menghi, Proromo, Balestra e Pandolfi, appena rientrato in gruppo

13 Ottobre 2026 - Ore 19:12

di Giuseppe Poli

Si chiama Antonello Serra ed è un nuovo giocatore dell’Ancona.

La firma sul contratto e l’ufficializzazione arriveranno domani, ma il giocatore è già ad Ancona, presente al Del Conero già oggi pomeriggio, per fare conoscenza con i nuovi compagni in occasione della ripresa degli allenamenti dopo la vittoria di Giulianova.

Centrocampista classe 2003 nato a Taranto, Serra arriva da Campobasso, dove ha vissuto tre anni intensi, contribuendo alla promozione della squadra rossoblù dalla D alla C. Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Francavilla, debutta tra i grandi, ma da under, nel febbraio 2022 con la maglia dell’Altamura, in serie D, nella sfida contro il Gravina, e a suon di prestazioni si fa notare. Dopo una parentesi di pochi mesi a Lamezia Terme, nel novembre 2023 il passaggio al Campobasso: con i molisani vince il campionato di serie D, appunto, e conquista anche lo scudetto dilettanti, poi resta in rosa per le due stagioni successive in serie C. Il bilancio in rossoblù è di 80 presenze, 3 gol e 1 assist. Quello in serie C parla di oltre 40 presenze, condite da tre gol.

Negli ultimi due anni, però, ha trovato poco spazio da titolare. È un mediano che gioca anche da mezzala e che è capace di recuperare molti palloni, non si risparmia mai, è un generoso, e sa anche come contribuire alla fase offensiva della squadra. Ora l’approdo in biancorosso, in un momento in cui il centrocampo dorico è ridotto all’osso. L’Ancona, infatti, attualmente deve fare i conti con gli infortuni di Menghi e Proromo, a cui si è aggiunto quello di Messori a Giulianova, un leggero risentimento muscolare che certamente non gli permetterà di essere in campo domenica contro il Fossombrone. Mentre Pandolfi ha appena ricominciato ad allenarsi in gruppo. Ancora infortunato, tra l’altro, anche il terzino Balestra.

Senza Serra il centrocampo dell’Ancona avrebbe a disposizione al momento soltanto Bulevardi e il baby Gatto. Il centrocampista dal Campobasso arriva dunque per tamponare un problema serio sulla mediana e per dare certezze e qualità al centrocampo biancorosso proprio quando la squadra sembra aver ritrovato solidità e risultati.

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