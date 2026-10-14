Innovazione didattica e IA:

l’Ufficio Scolastico delle Marche

presenta i 7 progetti anconetani per Didacta LE ESPERIENZE della provincia di Ancona in fiera a Lanciano dal 21 al 23 ottobre. In palio anche il premio "La Scuola che innova" votato dal pubblico

14 Ottobre 2026 - Ore 19:33

La carta di Fabriano che incontra l’intelligenza artificiale, la realtà immersiva al servizio del turismo, l’università che ripensa la propria formazione nell’era dell’IA, i bambini della scuola dell’infanzia che imparano a dare forma alle idee.

La provincia di Ancona porta a Didacta Italia – Edizione Abruzzo (Lanciano Fiera, 21-23 ottobre) sette progetti, presentati questa mattina nella conferenza stampa dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.

Uno porterà in scena anche gli ambasciatori delle Marche, svelati oggi: giovedì 22 i gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori, volti di Pechino Express seguiti sui social da centinaia di migliaia di ragazzi, saranno con l’Iis «Vanvitelli Stracca Angelini» protagonisti di «Campioni si diventa!», il seminario del programma scientifico allo stand Indire che fa dello sport una palestra di competenze in classe.

Il programma anconetano attraversa tutti i gradi di istruzione: dalla cura e dall’umanità nella scuola di ogni giorno dell’IC «Fagnani» di Senigallia alla scuola diffusa e plurale dell’IC «Carlo Urbani» di Moie, fino al Fabrianese che fa sistema, con l’Iis «Merloni Miliani» e l’Its Fabriano Academy insieme su tecnologie avanzate e IA per la grafica e i processi cartari. È un programma costruito con il desiderio di fare rete e di essere una squadra coesa, un obiettivo a cui si lavora per dare concretezza insieme agli altri attori del territorio che chiedono di farne parte.

▪ Mer 21, 10.40 · Università Politecnica delle Marche – «Oltre lo strumento: come l’Intelligenza Artificiale sta trasformando l’intero ecosistema della formazione universitaria», con la prof.ssa Maura Mengoni.

▪ Mer 21, 12.30 · IC «Fagnani» Senigallia – «Imparare la cura, praticare l’umano: strategie educative per la scuola quotidiana», con le insegnanti Mirella Nacciariti e Debora Brianza.

▪ Mer 21, 16.20 · IIS «Savoia Benincasa» Ancona – «Una finestra sul mondo: realtà immersiva e virtuale per il turismo del futuro», con la DS Alessandra Bertini e la prof.ssa Viviana Giovannetti.

▪ Gio 22, 12.00 · IIS «Vanvitelli Stracca Angelini» Ancona (programma scientifico INDIRE) – «Campioni si diventa! Lo sport come modello per allenare le competenze non cognitive e trasversali in classe», con i gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori.

▪ Gio 22, 15.40 · IIS «Merloni Miliani» e ITS Fabriano Academy – «Tecnologie avanzate e AI per la grafica e i processi cartari», con la DS Manuela Morosin e il presidente dell’ITS Roberto Girolamini.

▪ Gio 22, 16.20 · IC «Carlo Urbani» Moie – «Orizzonti aperti… verso una scuola diffusa e plurale», con la DS Cinzia Spogli e Cristina Ranco, funzione strumentale per inclusione e L2.

▪ Ven 23, 12.50 · IC «B. Gigli» Monte Roberto, scuola dell’infanzia «Collodi» – «Dare forma alle idee», progetto ispirato al Reggio Emilia Approach, con il DS Francesco Savore e Giulia Cesaroni.

Dirigenti, DSGA e il concorso votato dal pubblico

Le Marche protagoniste anche in Main Hall. Mercoledì 21 ottobre, alle 16, i DSGA di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia a confronto con il Direttore generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito Gianna Barbieri; giovedì 22, alle 14, la Conferenza dei Dirigenti Scolastici di Marche e Puglia, con il videosaluto dell’On. Giorgia Latini e l’apertura del Vicepresidente della Regione Enrico Rossi.

Il Concorso «La Scuola che innova»: a votare è il pubblico. Promosso dall’USR Marche, premierà le tre scuole marchigiane che più di tutte avranno mostrato la propria impronta di innovazione: metodologico-didattica, di approccio, di contenuto, di sguardo al futuro. Non deciderà una giuria: al termine di ogni presentazione allo stand USR Marche, chi assiste vota in diretta la scuola più innovativa inquadrando un QR code con un’app di sondaggio, gratuitamente, in forma anonima e in meno di un minuto. Alle prime tre classificate, buoni acquisto di materiali messi a disposizione da un gruppo editoriale: 500 euro alla prima, 300 alla seconda, 200 alla terza.

«Le scuole della provincia di Ancona portano a Lanciano ciò che fanno ogni giorno: cura delle persone, sguardo sul lavoro, coraggio di innovare» – dichiara Donatella D’Amico, Direttore generale dell’USR Marche. «Fare rete, come una squadra coesa, è il modo per rendere questo impegno stabile e condiviso.»

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