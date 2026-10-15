Entra in superstrada contromano

e si schianta contro un’auto:

due feriti, traffico in tilt (Foto/Video) MACERATA - Frontale nei pressi dello svincolo di Sforzacosta: un 76enne trasportato a Torrette, un 19enne in ospedale. Lunghissime le code. Incidente anche a Trodica di Morrovalle: coinvolte due vetture

15 Ottobre 2026 - Ore 12:48

di Marco Pagliariccio (foto di Alessandro Panichelli)

Stavolta il contromano ha portato a un incidente in superstrada. Stamattina intorno alle 6 un 76enne alla guida di un Fiat Qubo ha imboccato la rampa di accesso alla Ss77 in direzione monti nel senso opposto rispetto a quello di marcia e, poco dopo essere entrato in strada, si è schiantato contro una Ford, condotta da un 19enne, che invece procedeva regolarmente lungo la strada.

Lo scontro frontale è stato violentissimo. Il 76enne è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento, oltre che del 118, anche dei vigili del fuoco per estrarlo dal furgoncino accartocciato. Vista la gravità dell’impatto e l’età dell’uomo, si è optato per il trasporto all’ospedale di Torrette in eliambulanza.

Ferito anche il giovane conducente della Ford: è stato trasferito in ambulanza in codice rosso all’ospedale di Macerata. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Indagano i carabinieri di Tolentino per la ricostruzione dell’esatta dinamica dello schianto.

Pesanti anche le ripercussioni sul traffico, gestito della Polizia stradale: in un primo momento è stato chiuso l’intero tratto tra gli svincoli di Corridonia e Macerata Ovest in direzione monti, con uscita obbligatoria a Corridonia. Successivamente è stato riaperto il transito, mentre la chiusura dello svincolo di Macerata Ovest è andata avanti fino alle 8,30, causando non pochi problemi in un momento nevralgico della giornata, tra ingressi a scuola e al lavoro.

A completare il quadro di una mattinata decisamente movimentata un altro incidente, accaduto intorno alle 6,20, a Trodica di Morrovalle, in via Carducci: a scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due auto, una Chevrolet Matiz e una Seat Leon che provenivano in sensi opposti di marcia. Leggermente feriti i due conducenti.

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