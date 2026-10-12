Fermato in centro

su un monopattino rubato:

denunciato un 22enne per ricettazione FALCONARA - Il controllo della polizia Locale era scattato per l'alta velocità del veicolo. Dall'analisi del numero di telaio gli agenti sono risaliti al legittimo proprietario

12 Ottobre 2026 - Ore 21:49

Sfrecciava per le vie del centro a bordo di un monopattino elettrico del valore di oltre mille euro, ma quello che sembrava un normale controllo stradale si è trasformato in un’indagine per ricettazione.

Grazie agli accertamenti della Polizia Locale di Falconara è stato infatti possibile scoprire che il mezzo era stato rubato mesi prima e risalire al legittimo proprietario. Nei guai un egiziano di 22 anni, denunciato per ricettazione.

L’episodio risale al 22 settembre scorso, quando una pattuglia della Polizia Locale, impegnata nei servizi di controllo del territorio, ha notato il giovane procedere a velocità sostenuta a bordo del monopattino. Gli agenti lo hanno fermato e hanno disposto il sequestro amministrativo del veicolo, per effettuare verifiche tecniche sulla potenza del motore e sulla velocità che il mezzo era in grado di raggiungere.

A insospettire gli operatori, però, sono state alcune incongruenze nelle dichiarazioni fornite dal conducente. Da qui la decisione di approfondire gli accertamenti sulla provenienza del monopattino.

La svolta è arrivata grazie a un’attenta attività di verifica: partendo dai numeri seriali incisi sul telaio, gli agenti sono riusciti a ricostruire i dati relativi alla garanzia e al primo account associato al dispositivo, scoprendo che erano riconducibili a un’utenza telefonica diversa da quella del giovane fermato.

Gli approfondimenti hanno così permesso di rintracciare il proprietario originario, che ha confermato di aver subito il furto del monopattino alcuni mesi prima. A confermare la provenienza del mezzo è stata la documentazione presentata dall’uomo, che ha fornito lo scontrino originale d’acquisto e la garanzia attivata a proprio nome.

Gli elementi raccolti hanno portato alla denuncia del giovane per il reato di ricettazione.

«Questo intervento dimostra l’importanza dei controlli quotidiani svolti dalla nostra Polizia Locale – commenta l’assessore Luca Cappanera –. Grazie all’attenzione e alla professionalità degli agenti è stato possibile andare oltre una semplice verifica stradale e risalire a un mezzo rubato. Un risultato che conferma il valore della presenza costante della Polizia Locale sul territorio, a tutela della sicurezza dei cittadini».

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