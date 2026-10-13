Una panchina rossa

nel ricordo di Luigia Fortunato LORETO – La pioggia non ha fatto annullare la cerimonia promossa dal Comitato di Quartiere Costabianca nel nome della 33enne uccisa lo scorso 9 luglio dal marito Sami Khemaies

13 Ottobre 2026 - Ore 08:59

Una panchina rossa con la scritta ‘Libera di volare’ per non dimenticare Luigia Fortunato, mamma di 33 anni, uccisa lo scorso 9 luglio nella sua casa a coltellate dal marito Sami Khemaies. «Nonostante una giornata piovosa, si è svolta con grande partecipazione l’inaugurazione della Panchina Rossa, organizzata dal Comitato di Quartiere Costabianca – fanno sapere dallo stesso Comitato di Quartiere sui social anche con la pubblicazione di alcuni scatti dell’evento – Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, e tutto il Consiglio comunale. Gli interventi e le parole condivise hanno ribadito un messaggio forte: dire no alla violenza sulle donne e impegnarsi affinché simili tragedie non accadano mai più».

«Questa panchina resterà nel nostro quartiere come simbolo di memoria, consapevolezza e speranza. La speranza che questa violenza possa finalmente finire e che nessuna donna debba più sentirsi sola. Un abbraccio particolarmente affettuoso va a Luisa, mamma di Luigia, alla quale non mancheranno mai il nostro aiuto, la nostra vicinanza e il nostro affetto, e al piccolo Youssef. Il Comitato di Quartiere Costabianca ringrazia tutti coloro che, nonostante la pioggia, hanno partecipato e condiviso con noi questo momento così importante» conclude il Comitato di Quartiere.

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