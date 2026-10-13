Incontri sulla salute all’ex Crass:
focus sul benessere nei luoghi di lavoro
Nuovo appuntamento con le conferenze pubbliche gratuite promosse dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ast dorica e patrocinate dal Comune. Mercoledì 14 ottobre, dalle 17 alle 18, l’Aula della Formazione della Palazzina 8, nel complesso di via Colombo, ospiterà un incontro aperto a tutta la cittadinanza dedicato al tema «Il benessere del lavoratore», con l’obiettivo di illustrare le opportunità di prevenzione nei contesti professionali.
Al centro del dibattito ci sarà la promozione della salute secondo il modello Work Health Promotion (WHP), illustrato dalla dottoressa Lucia Bolognini, medico del lavoro della uoc Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro. «La promozione della salute nei luoghi di lavoro si propone di favorire cambiamenti organizzativi per renderli ambienti adatti alla diffusione di stili di vita salutari, concorrendo alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili», spiega l’Ast in una nota.
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