Ladri in azione a Senigallia
e blitz negli appartamenti a Marzocca

I COLPI sono stati messi a segno nel fine settimana. Sugli episodi indaga il Commissariato

Il Commissariato di Senigallia

I ladri hanno fatto irruzione in un’abitazione di viale IV Novembre, alle porte del centro storico di Senigallia, dove hanno portato via numerosi pezzi di antiquariato.

Il furto è stato scoperto nel corso del fine settimana da alcuni conoscenti dei proprietari che, periodicamente, vanno a controllare la casa, al momento disabitata. L’episodio, denunciato nel frattempo al Commissariato, non è purtroppo isolato.

Nella mappa dei raid si inserisce un’altra intrusione in via del Molinello, quartiere residenziale del Vivere Verde. Qui i ladri sono riusciti a sottrarre una croce al merito della Croce Rossa, altro non sembra mancare. Infine due furti avvenuti sabato sera in due appartamenti dello stesso condominio di Marzocca, in via De Amicis.

 

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