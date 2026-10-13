Fondo Liquidità 2026:
assegnati 11 milioni.
Finanziate 564 imprese marchigiane

ECONOMIA – La misura strategica chiude registrando il pieno assorbimento delle risorse

Giacomo Bugaro

Esaurite in meno di un mese le risorse regionali destinate al sostegno dell’accesso al credito per il tessuto produttivo marchigiano. Si è chiuso con un bilancio di 564 domande presentate e interamente finanziate il bando gestito tramite la piattaforma Credito Futuro Marche, che ha visto l’assegnazione dell’intera dotazione finanziaria di 11,4 milioni di euro per abbattere i costi di interessi e garanzie sui finanziamenti bancari.

L’iniziativa ha attivato 58 milioni di euro in nuovi prestiti istituzionali e stimolato investimenti aziendali per complessivi 63 milioni di euro, registrando una leva finanziaria pari a 5,3 volte lo stanziamento pubblico. «Questi numeri certificano la reale corrispondenza tra i bisogni delle imprese e le politiche messe in campo dalla Regione», sottolinea l’assessore allo Sviluppo Economico Giacomo Bugaro, confermando l’intenzione dell’amministrazione di introdurre ulteriori strumenti di finanza complementare come i Minibond.

L’operazione rappresenta il quarto sportello attivato in un biennio nell’ambito del Fondo Credito e Investimenti, con un totale di circa 3.100 istanze accolte su scala regionale. L’intesa tra aziende, istituti di credito e confidi ha permesso di deliberare i contributi in tempi rapidi, confermando l’efficacia delle misure di sostegno al credito e alla liquidità stabilite dalla programmazione dell’ente regionale.

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