Fondo Liquidità 2026:

assegnati 11 milioni.

Finanziate 564 imprese marchigiane ECONOMIA – La misura strategica chiude registrando il pieno assorbimento delle risorse

13 Ottobre 2026 - Ore 11:11

Esaurite in meno di un mese le risorse regionali destinate al sostegno dell’accesso al credito per il tessuto produttivo marchigiano. Si è chiuso con un bilancio di 564 domande presentate e interamente finanziate il bando gestito tramite la piattaforma Credito Futuro Marche, che ha visto l’assegnazione dell’intera dotazione finanziaria di 11,4 milioni di euro per abbattere i costi di interessi e garanzie sui finanziamenti bancari.

L’iniziativa ha attivato 58 milioni di euro in nuovi prestiti istituzionali e stimolato investimenti aziendali per complessivi 63 milioni di euro, registrando una leva finanziaria pari a 5,3 volte lo stanziamento pubblico. «Questi numeri certificano la reale corrispondenza tra i bisogni delle imprese e le politiche messe in campo dalla Regione», sottolinea l’assessore allo Sviluppo Economico Giacomo Bugaro, confermando l’intenzione dell’amministrazione di introdurre ulteriori strumenti di finanza complementare come i Minibond.

L’operazione rappresenta il quarto sportello attivato in un biennio nell’ambito del Fondo Credito e Investimenti, con un totale di circa 3.100 istanze accolte su scala regionale. L’intesa tra aziende, istituti di credito e confidi ha permesso di deliberare i contributi in tempi rapidi, confermando l’efficacia delle misure di sostegno al credito e alla liquidità stabilite dalla programmazione dell’ente regionale.

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