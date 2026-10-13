Lavori extra e cantiere prorogato

tra via del Commercio e Palombare ANCONA - L'estensione degli interventi sfrutta i ribassi d'asta senza spese aggiuntive per il Comune

13 Ottobre 2026 - Ore 09:24

Ampliamento degli interventi di manutenzione stradale e posa di teli speciali per proteggere la nuova pavimentazione dal traffico pesante. Rispetto al piano operativo avviato a luglio, che prevedeva la sistemazione della parte alta di via del Commercio, l’Area Opere Pubbliche ha approvato una perizia di variante che estende ufficialmente i lavori alla vicina via delle Palombare, arteria pesantemente usurata dai costanti transiti dei mezzi commerciali.

Il nuovo progetto non si limita al ripristino di superficie, ma introduce una lavorazione strutturale approfondita con la stesa di un telo geotessile ad alta resistenza sotto il bitume, una tecnologia che impedisce al fango sottostante di risalire e decontaminare l’asfalto, distribuendo il carico dei veicoli ed evitando crepe nel tempo. Accanto alla fresatura e ai nuovi strati d’usura, vengono adeguati anche i sottoservizi con la sistemazione in quota dei pozzetti dell’acquedotto e delle caditoie per il deflusso delle acque piovane.

Le opere suppletive, affidate all’impresa Cesa Srl per un valore di oltre 72mila euro, non generano alcun costo aggiuntivo per il bilancio comunale. L’importo viene interamente coperto dai risparmi della prima gara all’interno del quadro economico iniziale da 400mila euro finanziato tramite Cassa Depositi e Prestiti, richiedendo una proroga del cantiere di 15 giorni per completare gli interventi.

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