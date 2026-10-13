Incidente sulla Statale,

coinvolte due auto e un camion:

tre feriti al pronto soccorso MONTEMARCIANO - Uno dei coinvolti è stato estratto dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco

13 Ottobre 2026 - Ore 11:46

Incidente nella mattinata lungo la Strada Statale 16 Adriatica.

Poco dopo le 10, al chilometro 283+800, nel territorio comunale di Montemarciano, si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolti tre veicoli: due auto e un autocarro.

Il bilancio complessivo dello scontro è di tre persone rimaste ferite.

L’allarme al 112 è scattato immediatamente. Sul posto è accorsa la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Senigallia. I pompieri hanno dovuto operare con estrema delicatezza per liberare, in particolare, uno degli occupanti rimasto incastrato tra le lamiere di una delle auto coinvolte. Una volta estratto dal veicolo, il ferito è stato subito affidato alle cure del personale sanitario che ha effettuato il trasporto al pronto soccorso del nosocomio di Senigallia. Inizialmente era stato richiesto anche l’intervento di Icaro, poi annullato.

Successivamente, i vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e del tratto stradale interessato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per eseguire i rilievi di rito, ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità, che ha subito inevitabili rallentamenti durante le fasi di soccorso e rimozione dei veicoli.

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