Auto finisce lungo la scalinata:
recuperata dai vigili del fuoco
FALCONARA - L'intervento nella mattinata in via Formica
Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, poco dopo le 7, in via Formica a Falconara per un’auto finita su una scalinata.
La squadra di Ancona, con il supporto di un mezzo 4×4 dotato di attrezzatura idonea, ha provveduto alla messa in sicurezza e al recupero del veicolo, trainandolo all’indietro fino alla sede stradale. L’autovettura è stata successivamente affidata al soccorso stradale.
Nessuna persona è rimasta coinvolta.
Sul posto anche le forze dell’ordine.
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