Auto finisce lungo la scalinata:

recuperata dai vigili del fuoco FALCONARA - L'intervento nella mattinata in via Formica

13 Ottobre 2026 - Ore 11:50

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, poco dopo le 7, in via Formica a Falconara per un’auto finita su una scalinata.

La squadra di Ancona, con il supporto di un mezzo 4×4 dotato di attrezzatura idonea, ha provveduto alla messa in sicurezza e al recupero del veicolo, trainandolo all’indietro fino alla sede stradale. L’autovettura è stata successivamente affidata al soccorso stradale.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto anche le forze dell’ordine.

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