La lastra di vetro da 100 chili

gli cade sulla gamba:

soccorso un operaio ANCONA - L'incidente sul lavoro questa mattina in via della Montagnola. L'uomo, un 55enne, è stato trasportato a Torrette dalla Croce Rossa

13 Ottobre 2026 - Ore 12:06

Un infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, poco prima delle 11, in via della Montagnola ad Ancona.

Un operaio italiano di 55 anni, B.G., è rimasto ferito mentre era intento a scaricare delle pesanti lastre di vetro da un camion.

Durante le operazioni di movimentazione del carico, una delle lastre, del peso stimato di circa 100 chilogrammi, si sarebbe staccata per poi cadere accidentalmente, travolgendogli la gamba sinistra e causandogli un serio schiacciamento all’arto.

Immediato l’allarme al 112 e l’arrivo sul posto dei soccorritori della Croce Rossa che hanno subito immobilizzato e stabilizzato l’uomo sul luogo del sinistro per poi effettuare il trasferimento d’urgenza, in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

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