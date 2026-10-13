Il Generale Conforti
in visita al Comando provinciale:
«Nostri presidi sinonimo di ascolto ed empatia»
Visita istituzionale del Comandante della Legione Carabinieri Marche, Generale di Brigata Nicola Conforti, accolto questa mattina alla caserma Cortecci dal Comandante Provinciale, Colonnello Roberto Di Costanzo. L’Alto Ufficiale ha incontrato i militari di ogni ordine e grado, i Comandanti di Compagnia e di Stazione operativi nella provincia, unitamente ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, esprimendo profonda gratitudine per l’impegno profuso sul territorio e per le attività svolte nel sociale a supporto della collettività.
Durante l’incontro, il Generale si è soffermato sul ruolo di prossimità che da sempre contraddistingue le Stazioni dell’Arma. «Chi entra nelle nostre caserme molte volte ha bisogno di trovare innanzitutto rassicurazione e conforto», ha sottolineato il Comandante Nicola Conforti, evidenziando come a queste esigenze si possa rispondere «solo attraverso una spiccata empatia e la comprensione delle difficoltà che incontrano quotidianamente i cittadini, specialmente quelli delle fasce più vulnerabili».
Il Generale ha espresso piena soddisfazione per i risultati conseguiti nel contrasto alle truffe agli anziani e per l’aumento dei servizi di controllo sul territorio, consegnando infine nove encomi e un elogio ai militari che si sono distinti in complesse operazioni d’servizio portate a termine di recente.
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