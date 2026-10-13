Il Generale Conforti

in visita al Comando provinciale:

«Nostri presidi sinonimo di ascolto ed empatia» ANCONA - Incontro con il personale della caserma Cortecci per fare il punto sui risultati operativi e sul servizio di prossimità. Consegnati i riconoscimenti di merito al personale impegnato sul territorio

13 Ottobre 2026 - Ore 12:39

Visita istituzionale del Comandante della Legione Carabinieri Marche, Generale di Brigata Nicola Conforti, accolto questa mattina alla caserma Cortecci dal Comandante Provinciale, Colonnello Roberto Di Costanzo. L’Alto Ufficiale ha incontrato i militari di ogni ordine e grado, i Comandanti di Compagnia e di Stazione operativi nella provincia, unitamente ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, esprimendo profonda gratitudine per l’impegno profuso sul territorio e per le attività svolte nel sociale a supporto della collettività.

Durante l’incontro, il Generale si è soffermato sul ruolo di prossimità che da sempre contraddistingue le Stazioni dell’Arma. «Chi entra nelle nostre caserme molte volte ha bisogno di trovare innanzitutto rassicurazione e conforto», ha sottolineato il Comandante Nicola Conforti, evidenziando come a queste esigenze si possa rispondere «solo attraverso una spiccata empatia e la comprensione delle difficoltà che incontrano quotidianamente i cittadini, specialmente quelli delle fasce più vulnerabili».

Il Generale ha espresso piena soddisfazione per i risultati conseguiti nel contrasto alle truffe agli anziani e per l’aumento dei servizi di controllo sul territorio, consegnando infine nove encomi e un elogio ai militari che si sono distinti in complesse operazioni d’servizio portate a termine di recente.

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