Hashish e bilancino nello zaino:

studente denunciato fuori da scuola JESI - Intensificate le verifiche negli orari delle lezioni. I militari fermano un ragazzo con precedenti

15 Ottobre 2026 - Ore 11:26

Trovato dai carabinieri del Norm di Jesi con 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione nello zaino all’uscita da scuola. Si tratta di un giovane studente con precedenti di polizia. I militari, impegnati in un servizio di prevenzione della diffusione di sostanze stupefacenti durante gli orari delle lezioni, hanno notato il ragazzo mentre si intratteneva con alcuni coetanei all’esterno del plesso scolastico. Alla vista della pattuglia, il giovane ha cercato di disfarsi dell’involucro gettandolo a terra, ma la manovra è stata vista dagli operanti.

Il recupero dell’involucro ha confermato la presenza della sostanza stupefacente, mentre la successiva perquisizione dello zaino ha permesso di rinvenire il materiale di precisione per il confezionamento e un’ulteriore minima dose della stessa sostanza. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

A seguito del controllo, il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per l’ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

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