Un incarico per il consigliere Bedini:

terrà i rapporti con i volontari

attivi nella protezione civile SENIGALLIA - L'ex capo distaccamento dei vigili del fuoco locali, lo svolgerà a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali rimborsi di spese sostenute nell'esercizio del mandato secondo quanto previsto dalla normativa vigente

14 Ottobre 2026 - Ore 17:49

Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, ha conferito al consigliere comunale Mauro Bedini un incarico finalizzato alla cura dei rapporti con le associazioni di volontariato di protezione civile. Si tratta delle realtà che collaborano con l’Amministrazione comunale e con il gruppo comunale dei volontari di protezione civile.

L’incarico, attribuito ai sensi dell’art. 39 dello Statuto comunale, ha carattere esclusivamente consultivo e collaborativo e prevede attività di studio, analisi, approfondimento e proposta a supporto dell’azione amministrativa nelle materie affidate. Non comporta deleghe di funzioni amministrative, poteri decisionali o l’adozione di atti a rilevanza esterna.

La nomina nasce dalla volontà dell’Amministrazione di valorizzare competenze ed esperienze presenti all’interno del consiglio comunale, rafforzando il dialogo e il coordinamento con il sistema del volontariato di protezione civile, una realtà fondamentale per la sicurezza del territorio e per il supporto alla comunità in occasione di emergenze, eventi e attività di prevenzione.

Il consigliere Mauro Bedini, già capo distaccamento dei vigili del fuoco di Senigallia ora in pensione, avrà il compito di mantenere e sviluppare i rapporti con le associazioni che operano in collaborazione con il Comune, raccogliendo esigenze, proposte e contributi utili a migliorare l’efficacia delle attività svolte sul territorio, riferendo periodicamente al sindaco sugli esiti dell’attività svolta.

L’incarico è svolto a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali rimborsi di spese sostenute nell’esercizio del mandato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. «La protezione civile rappresenta una risorsa preziosa per la nostra comunità – interviene il sindaco Massimo Olivetti -, L’incarico a Mauro Bedini, che ha esperienza e professionalità nel settore, sviluppata al servizio del nostro territorio e della nostra comunità, serve proprio a rafforzare ulteriormente il rapporto tra l’Amministrazione, il volontariato e il gruppo comunale, valorizzando il contributo di tutte le realtà che quotidianamente operano per la sicurezza e il benessere dei cittadini».

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