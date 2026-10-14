Le parole di De Angelis su Gaza,

Potere al Popolo: «Indecenti, si dimetta»

Ausili: «La sinistra si è sottratta al voto» ANCONA – Nuove reazioni dopo le dichiarazioni in aula della consigliera di Fratelli d’Italia. Il coordinatore dorico di FdI ammette che «nella foga del dibattito è stata utilizzata un’espressione fuori misura, ma sulla persecuzione dei cristiani la sinistra ha scelto la polemica anziché il confronto»

14 Ottobre 2026 - Ore 09:10

Prosegue la scia di reazioni e polemiche alle dichiarazioni su Gaza espresse dalla consigliera di maggioranza Maria Grazia De Angelis ieri durante la seduta del Consiglio comunale di Ancona. Potere al Popolo bolla come «irricevibili e indecenti le parole della consigliera di Fratelli di Italia che ha dichiarato come “in confronto ad alcune parti del mondo dove i cristiani sono perseguitati, Gaza è una spiaggia della riviera romagnola”. Si dimetta» è l’invito del partito.

«È vergognoso che una figura istituzionale si permetta di dire certe cose. Anche se purtroppo nulla ci sorprende più. Ne chiediamo le dimissioni» rposegue Potere al Popolo che ringrazia il consigliere comunale di Aic, Francesco Rubini che ieri «ha abbandonato l’aula del consiglio comunale in segno di protesta, dopo queste indegne parole della consigliera».

Anche il coordinatore comunale FdI Ancona, nonché consigliere regionale Marco Ausili ammette che «De Angelis ha utilizzato un’espressione fuori misura, ma sulla persecuzione dei cristiani la sinistra ha scelto la polemica anziché il confronto» sottolinea.

«La sinistra anconetana ha messo in scena l’ennesima strumentalizzazione politica, arrivando ad abbandonare l’aula pur di sottrarsi al voto su una mozione importante. – rimarca Ausili – La consigliera Maria Grazia De Angelis, trascinata dalla foga del dibattito, ha utilizzato un’espressione decisamente fuori misura, ma questo non può e non deve oscurare il merito della questione. La persecuzione dei cristiani nel mondo è una realtà drammatica che riguarda oltre 380 milioni di persone e merita la massima attenzione istituzionale. Dispiace che la sinistra abbia preferito trasformare un tema così importante in uno scontro politico, anziché confrontarsi sul contenuto della mozione».

Marco Ausili precisa poi che «la posizione di Fratelli d’Italia su Gaza resta quella espressa dal Governo nazionale, con la condanna del terrorismo di Hamas, la tutela dei civili palestinesi, l’impegno umanitario e il sostegno a una pace duratura, nella prospettiva dei due popoli e due Stati. La sofferenza di una popolazione non deve mai diventare motivo per ignorare quella di un’altra. La libertà religiosa è un principio fondamentale che continueremo a difendere senza ambiguità» conclude il coordinatore anconetano di Fdi e consigliere regionale.

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