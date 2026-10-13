Porte aperte a Villa Cosmelli Marotti:

in centinaia alla storica dimora CULTURA – Gli alunni dell'istituto comprensivo hanno guidato i turisti tra la storia della dimora ottocentesca e il parco botanico

13 Ottobre 2026 - Ore 16:28

Oltre 400 presenze per le Giornate FAI d’Autunno a Montemarciano, che nel fine settimana del 10 e 11 ottobre hanno visto l’apertura della dimora storica di via San Pietro. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 150 persone nella giornata di sabato, a dispetto del maltempo, e di circa 270 visitatori la domenica.

A condurre le visite sono stati i giovani Ciceroni della scuola secondaria di primo grado «Falcinelli», che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta della residenza di campagna di fine Ottocento. L’itinerario ha affiancato alle tappe storiche approfondimenti botanici sulle essenze del parco ed esecuzioni musicali a cura degli stessi studenti.

L’amministrazione comunale ha rivolto un sentito ringraziamento alla famiglia Cosmelli per la disponibilità all’apertura del complesso, estendendo la gratitudine alla dirigenza scolastica, ai docenti impegnati nella preparazione dei ragazzi e alla Delegazione FAI di Senigallia «per aver condiviso questa importante opportunità di valorizzazione di un bene di pregio del nostro territorio».

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