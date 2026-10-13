Castelbellino piange Gaia Stronati,

il cordoglio del sindaco Cesaroni IL MESSAGGIO dell'amministrazione comunale per la 20enne deceduta nell'incidente in Umbria con Stefano Marrese: «Ci stringiamo alle famiglie». Da fissare la data del funerale

13 Ottobre 2026 - Ore 12:54

«Di fronte a questa dolorosa perdita, l’amministrazione e la comunità si stringono alla famiglia Stronati, ai parenti e agli amici».

Attraverso una nota diffusa sui canali social ufficiali dell’ente, il sindaco Andrea Cesaroni ha espresso il cordoglio dell’intera città per la scomparsa della 20enne Gaia Stronati, deceduta ieri insieme al 21enne Stefano Marrese nell’impatto frontale contro un camion sul raccordo Perugia-Bettolle.

Il Comune si è fatto portavoce del profondo dolore che ha colpito Castelbellino per la perdita della giovane concittadina, indirizzando un messaggio di vicinanza e partecipazione. «Un pensiero va anche alla famiglia dell’altro giovane tragicamente scomparso nello scontro», aggiunge la nota, rivolgendo a tutti i parenti le più sentite condoglianze. Il primo cittadino ha poi detto che «circa i funerali non abbiamo al momento ancora nessuna novità».

Gaia Stronati, prima di intraprendere da pochissimo la carriera di agente per le forniture energetiche, aveva frequentato il liceo artistico ‘Mannucci’. Una volta completati gli studi superiori, aveva deciso di perfezionarsi ulteriormente seguendo alcuni corsi.

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