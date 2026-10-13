Navi Palinuro e Galatea ad Ancona:

incontro in Authority per lo scambio del crest CERIMONIA - Cordiale colloquio tra il segretario generale dell'ente marittimo e i vertici delle due imbarcazioni

13 Ottobre 2026 - Ore 15:14

Insieme alla nave scuola Palinuro, arrivata ad Ancona nei giorni scorsi, c’è anche il Galatea ad affiancare le presenze della Marina Militare ormeggiate lungo le banchine doriche. Questa mattina il Segretario generale dell’Adsp del mare Adriatico centrale, Fabrizio Marilli, ha ricevuto i due ufficiali presso la sede dell’ente per la tradizionale cerimonia di cortesia e per il formale scambio dei crest istituzionali.

Al colloquio hanno preso parte il Capitano di Fregata Francesco Carriero, al comando di Nave Palinuro, e il Tenente di Vascello Giuseppe Fidone, alla guida dell’unità idro-oceanografica Galatea.

L’appuntamento ha rappresentato un importante momento di confronto sul ruolo dello scalo marittimo e sulla valorizzazione delle sue aree storiche, confermando lo stretto legame tra la città e la Marina Militare in occasione della permanenza delle due imbarcazioni ad Ancona.

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