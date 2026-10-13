Alla Mole un viaggio tra simbolismo e musica:

spazio a numerologia e cantautori ANCONA - Presentazione editoriale ed esecuzione per pianoforte e voce guidano il pubblico alla scoperta del codice pitagorico

13 Ottobre 2026 - Ore 16:47

Arte, simbolismo e musica si incontrano alla Mole Vanvitelliana in occasione di un nuovo appuntamento di approfondimento culturale collegato alla mostra “Simona Bramati. Miti, Metamorfosi, Visioni”. Domenica 18 ottobre alle ore 17 la Sala Vanvitelli ospiterà l’incontro “Numerologia e Cantautori Archetipi. L’in-Canto dei numeri, dal Sono al Suono”, con interventi firmati da Romina De Luca, dall’artista Simona Bramati e dal Maestro Gianluca Sambataro al pianoforte.

L’evento prende le mosse dal volume di Romina De Luca dedicato al valore simbolico dei numeri e alle loro risonanze nell’esperienza umana, progetto arricchito dai dipinti delle carte della Numerologia Pitagorica realizzati dalla stessa Bramati. La presentazione sarà affiancata da un percorso sonoro con voce e pianoforte, pensato per guidare i presenti attraverso le corrispondenze tra linguaggio pittorico, archetipi e la grande canzone d’autore.

Promossa dall’Associazione Feu!Lab con il sostegno del Comune di Ancona e di diversi enti territoriali, l’iniziativa prevede l’accesso compreso nel biglietto della mostra (intero 8 euro, ridotto 5 euro), con una capienza massima di 70 posti e prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite.

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