Via Trieste, nuove strisce

per la sicurezza dei pedoni ANCONA – La consigliera Fava (FdI) oggi in aula ha fatto notare che l'attuale configurazione della viabilità all’incrocio con via Bainsizza espone chi attraversa a rischi continui e sono già stati registrati incidenti. L’assessore Tombolini ha garantito che la risoluzione del problema è prevista in tempi brevi e che prevede anche l'eliminazione di uno stallo di parcheggio e la modifica dei cordoli dei marciapiedi. Ok al progetto di marciapiedi per Passo Varano

13 Ottobre 2026 - Ore 17:32

Si è parlato anche di sicurezza stradale, con particolare attenzione alla zona di Via Trieste, questa mattina nel Consiglio comunale di Ancona. Questa traversa, parallela a viale della Vittoria, è caratterizzata da un intenso flusso sia veicolare che pedonale, dovuto alla forte presenza di attività commerciali e supermercati nella zona.

La criticità principale riguarda la mancanza di attraversamenti pedonali longitudinali all’incrocio tra via Trieste e via Bainsizza. Una carenza -ha fatto osservare nella sua interrogazione a tema la consigliera di maggioranza Fabiola Fava (FdI)- che ha già causato diversi incidenti, perché i pedoni sono spesso costretti ad attraversare la carreggiata in punti non protetti, mentre gli automobilisti, non avendo segnaletica specifica, non sempre prestano la necessaria attenzione.

Fava ha sollevato il problema, sottolineando come quest’area vicina al Passetto sia frequentata quotidianamente da residenti e da un numero considerevole di turisti.«Mi sembrerebbe il caso di disegnare sull’asfalto delle strisce pedonali», ha proposto la consigliera.

L’assessore Stefano Tombolini ha chiarito che la risoluzione del problema è prevista in tempi brevi attraverso l’attivazione degli uffici tecnici, che per rendere l’intervento davvero efficace, è stata suggerita una modifica strutturale che preveda l’eliminazione di uno stallo di parcheggio proprio in corrispondenza dell’incrocio. La misura servirebbe a «evitare la “mascheratura” alle auto del pedone durante l’attraversamento, garantendo una visuale libera e sicura sia ai conducenti che ai passanti».

Tombolini ha rassicurato l’aula, aggiungendo che il Comune è «molto attento a questi problemi relativi all’efficientamento dei sistemi di tutela dei pedoni e di uso della viabilità». Oltre alla creazione delle strisce, l’intervento includerà la modifica dei cordoli dei marciapiedi per facilitare la mobilità e garantire una continuità nel percorso pedonale che renda l’area pienamente fruibile anche da persone diversamente abili, eliminando le barriere architettoniche esistenti.

Restando in tema viabilità, nella stessa seduta l’assessore Tombolini, interrogato dal consigliere d’opposizione Massimo Mandarano (Gruppo Misto Progetto Marche Vive-Casa riformista) ha ricordato che è in corso di progettazione per la realizzazione della prosecuzione del marciapiedi a Passo Varano (è già stato approvato il Pfte) tra l’ istituto scolastico e fino a sede provincia. A dicembre potrebbe iniziare i lavori. E’ prevista per la zona anche la realizzazione di una rotatoria e l’installazione di rallentatori del traffico.«Il progetto dovrebbe arrivare ed essere approvato in giunta nel giro di 20 giorni, per poi affidato. Con un’azienda abbiamo già stipulato accordo quadro» ha ricordato l’assessore.

(Redazione CA)

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