Danneggiati due impianti

della rete di videosorveglianza comunale SENIGALLIA - Tagliati cavi a Vallone e in via Galileo Galilei. La Polizia Locale ha avviato gli accertamenti e il Comune presenterà denuncia all'Autorità Giudiziaria

13 Ottobre 2026 - Ore 18:38

Sono in corso le indagini della Polizia Locale per individuare i responsabili di due distinti episodi di danneggiamento che hanno colpito la rete di videosorveglianza comunale, infrastruttura strategica per la sicurezza del territorio e il controllo urbano.

Il primo atto vandalico è stato accertato nella frazione Vallone, dove è stato tranciato il cavo Utp collegato alla telecamera posizionata di fronte alla chiesa di Santa Maria Assunta, compromettendone il funzionamento.

Il secondo episodio è stato riscontrato in via Galileo Galilei, dove ignoti hanno effettuato il taglio netto della scorta del cavo principale in fibra ottica. Il danneggiamento ha comportato la necessità di rivedere alcuni aspetti tecnici dell’intervento in corso e di procedere con modifiche progettuali per garantire il ripristino della piena efficienza dell’impianto.

I danneggiamenti sono stati rilevati durante le attività di controllo e monitoraggio svolte dal personale della Polizia Locale, che ha immediatamente attivato gli accertamenti investigativi per ricostruire la dinamica dei fatti e raccogliere ogni elemento utile all’identificazione degli autori.

L’Amministrazione comunale procederà ai sensi del Codice di Procedura Penale mediante formale denuncia all’Autorità Giudiziaria competente. Parallelamente, proseguono le indagini della Polizia Locale per individuare i responsabili e accertare eventuali ulteriori episodi riconducibili agli stessi soggetti.

«Si tratta di episodi gravi e inaccettabili – dichiara il Sindaco -. Colpire gli impianti di videosorveglianza significa arrecare un danno all’intera comunità, indebolendo strumenti che sono stati installati per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e supportare il lavoro quotidiano delle nostre pattuglie. L’Amministrazione non intende tollerare simili comportamenti: abbiamo disposto la presentazione di una denuncia all’Autorità Giudiziaria e confidiamo nell’attività investigativa. Chi ha commesso questi atti dovrà risponderne nelle sedi competenti».

L’Amministrazione comunale conferma, infine, il massimo impegno nel ripristino delle infrastrutture danneggiate e nel potenziamento delle attività di controllo del territorio, affinché il sistema di videosorveglianza possa continuare a rappresentare un efficace strumento di prevenzione e tutela della sicurezza urbana.

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