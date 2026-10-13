Il terreno cede

e il furgone rimane in bilico:

intervengono i vigili del fuoco ARCEVIA - E' successo in prossimità di una scarpata di circa 4-5 metri con un corso d'acqua sottostante

13 Ottobre 2026 - Ore 19:03

Intervento dei vigili del fuoco in località Santa Croce per il recupero di un furgone 4×4 , rimasto in bilico lungo una strada a seguito del cedimento del terreno, in prossimità di una scarpata di circa 4-5 metri con un corso d’acqua sottostante.

La squadra di Arcevia, intervenuta nella giornata di ieri, ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo, rinviando le operazioni di recupero alla giornata odierna.

Questa mattina, dopo un primo sopralluogo intorno alle ore 8.30, sono iniziate le operazioni di recupero, con il supporto della squadra di Jesi intervenuta con un mezzo 4×4 e ulteriori attrezzature.

A causa della conformazione del terreno, che non consentiva l’accesso a mezzi pesanti, le squadre hanno operato mediante l’utilizzo di attrezzatura idonea, riuscendo a riportare il furgone sulla sede stradale.

L’intervento si è concluso alle ore 14.30 circa.

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