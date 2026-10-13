Aggredisce i poliziotti con calci e pugni:

arrestato e accompagnato al Cpr ANCONA - L'uomo, in stato di alterazione, si è scagliato contro gli agenti delle Volanti ferendoli

13 Ottobre 2026 - Ore 18:49

Un egiziano è stato arrestato dagli agenti della polizia con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Per l’uomo sono già scattate le procedure di espulsione dal territorio nazionale.

I fatti si sono verificati nei giorni scorsi quando la squadra delle Volanti, al termine di un controllo d’iniziativa, è stata avvicinata da un gruppo di persone con atteggiamento provocatorio. Invitati dagli agenti ad allontanarsi per consentire il regolare svolgimento delle attività, uno dei presenti ha reagito rifiutandosi di esibire un documento d’identità e assumendo un comportamento sempre più ostile.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si è avvicinato minacciosamente agli operatori lanciando insulti e minacce di morte. A nulla sono serviti i tentativi dei poliziotti di riportarlo alla calma. L’uomo si è quindi scagliato contro la pattuglia colpendo gli agenti con spinte, calci e pugni, provocando loro diverse lesioni.

I poliziotti sono comunque riusciti a immobilizzarlo e a condurlo negli uffici della questura di via Gervasoni. Su disposizione del Pm di turno, l’uomo è stato arrestato.

A seguito dell’udienza di convalida, in considerazione della sua accertata pericolosità sociale, nei suoi confronti è stato disposto il trasferimento presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr) di Palazzo San Gervasio, dove rimarrà in attesa dell’esecuzione del provvedimento di rimpatrio nel Paese d’origine.

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