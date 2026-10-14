Mercatini al loggiato di San Francesco:

al via l’avviso di interesse FABRIANO – L’iniziativa vuole valorizzare le produzioni locali, le eccellenze enogastronomiche, l’artigianato e le tradizioni del territorio. Domande al Comune entro il 20 ottobre per partecipare all’edizione 2026

14 Ottobre 2026 - Ore 09:59

Il Comune di Fabriano ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di produttori locali, operatori del settore enogastronomico e dell’artigianato artistico e creativo interessati a partecipare ai Mercatini 2026, in programma presso il Loggiato di San Francesco. «L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le produzioni locali, le eccellenze enogastronomiche, l’artigianato e le tradizioni del territorio, contribuendo alla promozione delle attività economiche e all’animazione della città. – ricorda una nota del Comune – I mercatini si svolgeranno il 24 e 25 ottobre prossimi, in occasione di “Fabriano Experience”, dalle ore 15 alle 21, il 22 novembre, in occasione dell’evento Fabriano in centro/Artisti in festa, dalle ore 10 alle 20, e l’8 dicembre, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale, dalle ore 10 alle 20. Sono previste indicativamente 15 postazioni, assegnate dal Comune in base alle esigenze organizzative e alla disponibilità degli spazi. Gli operatori dovranno garantire la presenza e l’apertura della propria postazione per l’intera durata della manifestazione, secondo gli orari stabiliti dall’organizzazione».

Possono presentare domanda produttori agricoli, aziende agricole, imprese del settore enogastronomico e agroalimentare, produttori di specialità tipiche locali, artigiani, operatori dell’artigianato artistico e creativo, associazioni e altri soggetti con attività coerenti con le finalità dell’iniziativa. «Sono ammesse, a titolo esemplificativo, produzioni alimentari tipiche e tradizionali, prodotti da forno, conserve, confetture, specialità locali, ceramiche, manufatti artistici, lavorazioni del legno e tessili, oggettistica e creazioni artigianali – prosegue il comunicato – Non è consentita la partecipazione ai possessori del tesserino degli hobbisti/creativi. La vendita o somministrazione di bevande alcoliche è ammessa esclusivamente nel rispetto della normativa vigente e previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi».

Le postazioni saranno costituite da tavoli di circa 3 metri per 0,90 metri, dotati di presa elettrica. Il Comune metterà a disposizione le strutture, mentre gli operatori dovranno provvedere all’allestimento interno e alle attrezzature necessarie alla propria attività. Gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo di manifestazione di interesse, indicando i dati dell’attività, i prodotti proposti, le date per le quali richiedono di partecipare ed eventuali esigenze tecniche. La domanda dovrà essere trasmessa entro le ore 23.59 del giorno 19 ottobre prossimo, esclusivamente tramite Pec, all’indirizzo: suap@pec.comune.fabriano.an.it .

© RIPRODUZIONE RISERVATA