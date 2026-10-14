Mondo del calcio in lutto:

è morto Mauro Bracciatelli,

vice presidente della Giovane Offagna OSIMO – Si è spento all’età di 67 anni, venerdì il funerale nella chiesa dell’Abbadia

14 Ottobre 2026 - Ore 16:53

Sarà celebrato venerdì prossimo, 16 ottobre alle ore 10, nella chiesa dell’Abbadia di Osimo, il funerale di Mauro Bracciatelli, vice presidente della Giovane Offagna. Se n’è andato ieri all’età di 67 anni l’ex allenatore di calcio del settore giovanile, originario di Ancona che in gioventù aveva giocato nelle file del Collemarino. Ad annunciare la scomparsa sono stati la moglie Catia Tofoni, i figli Alessandro e Alessio anche loro calciatori, la sorella Laura. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Biondi di via Oscar Romero a San Biagio Osimo, aperta alla visite da oggi pomeriggio.

Cordoglio è stato espresso da tutto il mondo sportivo che conosceva e apprezzava l’uomo prima ancora che l’allenatore ed il dirigente. «Con profonda tristezza e immenso dolore, l’Asd Giovane Offagna saluta il suo vicepresidente Mauro Bracciatelli, una persona di straordinario valore umano, che ha rappresentato molto più di una figura dirigenziale per la nostra società. – scrive il club – Uomo di grande saggezza, generosità e sensibilità, Mauro è stato un punto di riferimento prezioso per tutti noi. Con la sua disponibilità, il suo equilibrio e la sua capacità di ascoltare e consigliare, ha contribuito a rendere la Giovane Offagna non soltanto una società sportiva, ma una vera famiglia. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, difficile da colmare, ma anche un’eredità fatta di valori, insegnamenti e ricordi che continueranno ad accompagnarci, dentro e fuori dal campo. Il presidente, il Consiglio direttivo, lo staff tecnico, gli atleti e tutti i tesserati si stringono con sincero affetto alla famiglia, condividendone il dolore in questo momento così difficile. Ciao Mauro, grazie per tutto quello che ci hai donato. Il tuo ricordo e il tuo esempio resteranno per sempre parte della nostra storia. Per sempre uno di noi».

Parole di affetto alle quali si aggiungono quelle dell’Asd San Biagio Calcio. «Ci stringiamo al dolore dei famigliari, degli amici e della Giovane Offagna per la scomparsa di Mauro Bracciatelli. – scrive l’associazione sportiva – Allenatore prima, dirigente poi, appassionato e apprezzato, Mauro ha collaborato con la nostra realtà sportiva per alcuni anni nello sviluppo del settore giovanile. Grazie Mauro per quanto hai fatto per il nostro amato sport. Esprimiamo le più sentite condoglianze da parte di tutta la famiglia biancorossa a tutti coloro che ora lo piangono».

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