“La Dieci di Ancona”:

torna la grande corsa podistica

tra sport, memoria e solidarietà PRESENTATA la settima edizione dell’evento organizzato da Sef Stamura con il Comune e la Guardia di Finanza. Tra le novità la Gym Challenge e il nuovo servizio gratuito "L'Ematologo risponde" promosso dalla Fondazione Farinelli

14 Ottobre 2026 - Ore 14:08

Tutto pronto ad Ancona per la settima edizione de “La Dieci di Ancona – 6° Memorial Lorenzo Farinelli”, in programma domenica.

La manifestazione podistica inserita nel calendario nazionale Fidal è stata presentata questa mattina in conferenza stampa. L’evento è organizzato dalla Sef Stamura unitamente al Comune di Ancona e al Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza, in collaborazione con un’ampia rete di istituzioni e partner del territorio. «Questo appuntamento unisce legalità, socializzazione dei bambini, valori nobili dello sport e ricerca scientifica. Gli ingredienti di questa iniziativa ci consentono una partecipazione popolare ampia e trasmettono contenuti validi trasversalmente», ha dichiarato il vicesindaco e assessore allo Sport, Giovanni Zinni.

Tra le novità dell’edizione 2026 figura la Gym Challenge, una sfida a squadre tra le palestre e i centri fitness locali. Le iscrizioni puntano a superare i numeri dello scorso anno, che avevano registrato 300 partecipanti alla Marathon Kids, oltre 600 alla non competitiva e 180 nella gara agonistica. Il tracciato, omologato Fidal e prevalentemente pianeggiante, si snoda su un circuito di 5 chilometri tra piazza Roma, corso Garibaldi, il Porto Antico, Porta Pia e piazza Cavour, da ripetere due volte per la 10 km.

Come sottolineato dal Consigliere delegato Carlo Calducci: «La Sezione Atletica del nostro sodalizio ha studiato un percorso inclusivo, con un occhio di riguardo all’aspetto tecnico-agonistico ma anche alla valorizzazione del territorio». Il programma di domenica prevede il ritrovo alle 7.30 e la partenza alle 9.30 per la 10 km competitiva e non competitiva e per la passeggiata di 5 km. All’interno dell’evento si terranno la quarta edizione della Legality Run e la Marathon Kids, dedicata alle scuole dell’infanzia, elementari e medie. Il Generale di Brigata Pasquale Russo, Comandante Regionale Guardia di Finanza, ha affermato: «Sono lieto, anche e soprattutto in qualità di sportivo, della partecipazione costante della Guardia di Finanza a questa iniziativa perché da sempre il corpo crede nei valori dello sport».

Presente all’evento anche il velocista, già campione olimpico, Davide Re come testimonial. Ampio spazio è riservato alla prevenzione e alla solidarietà con il 6° Memorial Lorenzo Farinelli. Amalia Dusmet, mamma di Lorenzo e presidente della Fondazione, ha ricordato: «Questo è il sesto anno che siamo accanto alla manifestazione, un mezzo per ricordare nostro figlio, per noi e per la città stessa». Per l’occasione è stato attivato il servizio gratuito “L’Ematologo risponde” curato dal dottor Guido Gini. Saranno inoltre presenti stand con fisioterapisti Univpm, i gazebo di “Inclusione Etica Sport” per controlli cardiaci e la partecipazione degli InSuperAbily.

Per le iscrizioni, le info sui parcheggi e i dettagli tecnici è possibile consultare il sito ufficiale ladiecidiancona.it.

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