Controlli nelle scuole:

droga sequestrata

e sanzioni a minicar e ciclomotori OSIMO - Servizio straordinario dell'Arma negli orari di ingresso e uscita degli istituti superiori per la prevenzione del disagio giovanile e la sicurezza stradale

14 Ottobre 2026 - Ore 14:39

Servizio straordinario di controllo del territorio nei pressi degli istituti scolastici superiori di Osimo da parte dei carabinieri della locale Stazione, affiancati dalle unità del Nucleo Cinofili di Pesaro.

L’operazione si è svolta durante gli orari di ingresso e uscita delle scuole con l’obiettivo di prevenire il disagio giovanile e contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti tra gli studenti.

Nel corso dell’attività, i militari hanno proceduto all’identificazione di 30 ragazzi.

Il fiuto dei cani antidroga ha inoltre consentito di individuare uno studente trovato in possesso di 1,3 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e il giovane verrà segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, procedura propedeutica all’avvio di eventuali percorsi di sostegno socio-educativo.

I controlli dei militari dell’Arma hanno riguardato anche la sicurezza stradale e il rispetto del Codice della Strada per i mezzi impiegati dai giovani per raggiungere gli istituti.

Durante le verifiche sono state contestate tre sanzioni ad altrettanti minorenni: due per aver condotto il proprio ciclomotore contromano e una per l’utilizzo del telefono cellulare alla guida di una minicar.

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