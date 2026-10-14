Cardeto, scattano i lavori

al vecchio faro colpito dal fulmine:

chiuso l’accesso da via Birarelli ANCONA - Al via il cantiere dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza e il consolidamento del simbolo del parco

14 Ottobre 2026 - Ore 17:08

Hanno preso il via al Parco del Cardeto i complessi interventi per la messa in sicurezza del vecchio faro, gravemente lesionato dall’ondata di maltempo del mese scorso.

Per garantire l’incolumità dei frequentatori dell’area verde durante le delicate fasi di cantiere, l’Amministrazione comunale ha disposto nuove limitazioni agli accessi.

Come comunicato ieri dal Comune attraverso i propri canali Social, «Per motivi di sicurezza da mercoledì 14 ottobre l’ingresso al parco del Cardeto da via Birarelli sarà chiuso al pubblico; restano garantiti gli altri accessi. La chiusura è determinata dai lavori che si stanno svolgendo al vecchio faro all’interno del parco, a seguito del fulmine che ha colpito il manufatto lo scorso 19 settembre».

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco con un punto operativo allestito nella zona sottostante la struttura, impegnati in operazioni che si preannunciano articolate e che richiederanno circa quattro settimane di lavoro.

Le prime manovre hanno riguardato il rimodellamento e la ripulitura della parte superiore della struttura. Con l’ausilio di un’autogru e di un cestello elevatore, i pompieri stanno rimuovendo i frammenti murari e tutte quelle parti destabilizzate dalla scarica elettrica, al fine di scongiurare qualsiasi rischio di distacco imprevisto. Tutti i reperti recuperati saranno affidati alla Soprintendenza per le opportune valutazioni sulla futura fase di restauro.

L’iter di messa in sicurezza proseguirà con un piano di consolidamento strutturale d’emergenza in modo tale che i pompieri possano intervenire all’interno dell’edificio per stabilizzare la scala a chiocciola danneggiata nell’impatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA