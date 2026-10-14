Esce di strada e finisce nella scarpata:

automobilista recuperato con tecniche Saf OSIMO - L'incidente lungo via Montefanese. Sul posto vigili del fuoco, 118, Commissariato e polizia Locale

14 Ottobre 2026 - Ore 20:27

Momenti di paura nella serata di oggi in via Montefanese, a Osimo, quando un automobilista è uscito fuori strada finendo in una scarpata e rimanendo poi bloccato all’interno dell’abitacolo.

L’allarme è scattato intorno alle 18.30.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul luogo per mettere in sicurezza l’area e soccorrere il conducente.

I pompieri hanno subito provveduto a immobilizzare il veicolo, rimasto in bilico sul pendio, per evitare che potesse scivolare ulteriormente verso il fondo del dirupo.

Successivamente, gli operatori hanno messo in atto una delicata manovra di recupero mediante tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale).



Lavorando in stretta collaborazione con il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre la persona rimasta ferita dall’abitacolo, imbracarla e riportarla in sicurezza sulla sede stradale. Affidata alle cure dei medici, l’automobilista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Per il recupero del mezzo si è invece reso necessario l’invio dell’autogru partita dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Ancona, che ha provveduto a sollevare l’auto riportandola sulla carreggiata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Osimo e la polizia Locale per eseguire i rilievi di rito, ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA