Inciampa e batte la testa:

anziano soccorso in centro storico SENIGALLIA - E' accaduto stamattina all'intersezione tra via Pisacane e via Armellini. L'uomo è stato trasferito in ospedale in codice giallo per un trauma cranico

14 Ottobre 2026 - Ore 20:16

Un anziano è rimasto ferito stamattina dopo essere caduto in centro storico. L’incidente si è verificato tra via Pisacane e via Armellini, una porzione stradale sistemata di recente. Nell’impatto con il suolo, il pedone ha battuto la testa. Alcuni passanti, intervenuti per assisterlo, hanno subito dato l’allarme.

E’ arrivata in fretta un’ambulanza della Croce Rossa, che ha prestato le prime cure, affiancata da una pattuglia della polizia locale per chiarire la dinamica. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza dei presenti: il 75enne sarebbe caduto all’improvviso, come se fosse inciampato. E’ stato trasferito in ospedale con un codice giallo determinato dal trauma cranico riportato.

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