«Il consigliere Gabbanelli resta in minoranza,

si è dimesso dalle Commissioni

dove rappresentava la maggioranza» OSIMO – Dopo la sentenza del Tar Marche che ha annullato la nomina di un componente del CdA del Campana, l’Amministrazione comunale valuterà l’appello. Nel frattempo elenca i passaggi a suo favore riconosciuti dai giudici e censura «le avventate dichiarazioni di Fratelli d’Italia sulle presunte responsabilità della presidente del Consiglio comunale e della segretaria comunale, alle quali rinnoviamo piena fiducia e stima»

14 Ottobre 2026 - Ore 18:38

Sentenza del Tar Marche che ha annullato la nomina di Liana Chiappa nel CdA dell’istituto Campana, nei prossimi giorni l’Amministrazione comunale di Osimo si confronterà con il legale di fiducia, l’avvocato Andrea Galvani per valutare se sia opportuno o meno presentare appello in Consiglio di Stato. Nel frattempo precisa che «la sentenza del Tar Marche, ha annullato la deliberazione del Consiglio comunale dello scorso 2 luglio nella parte in cui è stata votata la componente in rappresentanza della minoranza su proposta del consigliere comunale Gabbanelli (ex consigliere di maggioranza poi passato in minoranza transitando per il gruppo misto unipersonale)» e replica alle «sgangherate affermazioni trionfalistiche del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia».

La maggioranza della sindaca Michela Glorio sottolinea intanto che la sentenza dei giudici amministrativo «riconosce che votazione del rappresentante della minoranza nel CdA dell’Istituto Campana non è una votazione riservata alla sola minoranza consiliare, ma vi può partecipare anche la maggioranza – esordisce la nota dell’Amministrazione comunale – La proposta del rappresentante della minoranza presso il CdA del Campana può essere fatta anche da un solo consigliere di minoranza appartenente al gruppo misto; è legittima la costituzione di un gruppo misto unipersonale; è legittimo il regolamento del Consiglio comunale laddove prevede che “per minoranza si intendono gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione”. Tutto questo è chiarito dalla stessa sentenza laddove precisa che il Collegio condivide la posizione del Comune “circa le premesse di carattere generale e di inquadramento della disciplina applicabile alla fattispecie in esame”».

Pertanto la maggioranza osimana censura «le avventate dichiarazioni di Fratelli d’Italia circa presunte gravi responsabilità della presidente del Consiglio comunale e della segretaria comunale, alle quali l’Amministrazione comunale esprime solidarietà, rinnovando piena fiducia e stima per la grande professionalità e correttezza istituzionale sempre dimostrata».

Il punto critico della sentenza, secondo l’amministrazione comunale è costituito invece dall’affermazione «secondo la quale, nel caso di specie, la posizione di “minoranza” del consigliere Gabbanelli non si era ancora “stabilizzata” atteso che, come è scritto in sentenza, “la designazione della sig.ra Chiappa è pervenuta da un gruppo consiliare misto unipersonale composto da un consigliere il cui distacco dalla maggioranza non è comprovato da condotte univoche e consolidate in tal senso, e dunque da un minoranza politica non qualificata né stabilizzata”».

In sostanza la sentenza del Tar Marche, se da un lato riconosce la piena correttezza formale della votazione del consiglio comunale, «con un approccio più sostanzialista e meno formale, e dunque certamente apprezzabile per l’intento di garantire la minoranza consiliare, – evidenzia la maggioranza – dall’altro sembra affermare che dall’uscita della maggioranza da parte del conigliere Gabbanelli sia passato troppo poco tempo affinché potesse essere considerato “minoranza” al momento della votazione del CdA del Campana».

Nel suo comunicato la maggioranza rimarca però che «al di là della vicenda giuridica, resta comunque incontestato il fatto che a seguito della votazione del cda del Campana, il consigliere Gabbanelli permane nel gruppo misto di minoranza, si è dimesso da tempo dalle commissioni consiliari alle quali partecipava come componente di maggioranza, e si è astenuto su alcuni importanti deliberazioni portate dalla Giunta in Consiglio comunale come la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il Piano triennale degli investimenti, la Tari, il Piano delle alienazioni, l’affidamento della riscossione coattiva dei tributi alla Abaco spa, e via enumerando» conclude la nota.

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