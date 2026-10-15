Caduta sulle scale mobili del Tiramisù:

ferite tre persone, una 84enne in ospedale OSIMO - L'incidente verso le 9. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Impianto chiuso temporaneamente per la pulizia dei gradini

15 Ottobre 2026 - Ore 10:45

Tre donne sono rimaste coinvolte in una brutta caduta mentre percorrevano le scale mobili del “Tiramisù” di Osimo.

E’ successo questa mattina, intorno alle 9.

In base ai primi rilievi effettuati sul posto, la dinamica sarebbe riconducibile a una perdita di equilibrio accidentale da parte di un’anziana, una 84enne di Osimo, che, caduta all’indietro lungo i gradini in movimento, ha poi travolto involontariamente le altre due persone che la seguivano a poca distanza.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono accorse tre ambulanze da Camerano e Osimo oltre all’automedica di Ancona Soccorso e i vigili del fuoco.

Il personale sanitario si è occupato di prestare le prime cure alle coinvolte direttamente sul posto. Per due di loro non è stato necessario il trasporto in ospedale, mentre la terza donna, l’84enne, è stata trasferita al pronto soccorso a seguito delle ferite riportate nella caduta e alla sospetta frattura di un polso.

La scala mobile, sulla quale non sono stati registrati guasti, è stata momentaneamente interdetta al passaggio dei pedoni per la pulizia delle macchi ematiche.

al. big.

© RIPRODUZIONE RISERVATA