Prevenzione Epatite C:

quattro giornate di screening gratuito SENIGALLIA - L'azienda sanitaria territoriale promuove le sessioni diagnostiche nei locali di via Raffaello Sanzio. Controlli ematici rapidi senza prenotazione

15 Ottobre 2026 - Ore 10:47

Nuove date e accesso diretto a Senigallia per la campagna di screening gratuito contro l’Epatite C rivolta ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989. L’iniziativa dell’Ast Ancona, attiva da ottobre a dicembre dopo le tappe a Fabriano, si rivolge agli utenti che non hanno aderito agli inviti inviati negli anni scorsi. I test si terranno negli ambulatori vaccinali di via Raffaello Sanzio 271: lunedì 19, mercoledì 21 e lunedì 26 ottobre dalle 15 alle 18, e sabato 24 ottobre dalle 9 alle 13.

L’esame verrà eseguito tramite finger test, una puntura al dito per la ricerca rapida degli anticorpi nel sangue capillare. In caso di esito positivo, che attesta il contatto con il virus Hcv, il medico presente rilascerà un’impegnativa gratuita per effettuare il prelievo venoso di approfondimento in un qualsiasi laboratorio dell’Ast Ancona, così da verificare la presenza del genoma virale e avviare le eventuali cure antivirali erogate dal Servizio sanitario nazionale.

L’accesso al servizio è diretto e senza prenotazione, con il solo obbligo di esibire la tessera sanitaria. L’obiettivo della prevenzione è individuare le infezioni asintomatiche che, se trascurate nel tempo, possono evolvere in forme croniche con gravi lesioni epatiche.

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