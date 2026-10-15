Svuotato il conto dell’anziano

con la truffa del finto carabiniere:

una 30enne finisce nei guai SENIGALLIA - La trappola ha persuaso il malcapitato a eseguire il versamento d'urgenza

15 Ottobre 2026 - Ore 11:41

Un raggiro da 20mila euro ai danni di un anziano di Senigallia, convinto a svuotare il conto con un bonifico bancario d’emergenza. E’ la truffa contestata dai carabinieri a una 30enne residente fuori provincia, individuata e denunciata a piede libero. La donna ha contattato la vittima al telefono fingendosi prima un operatore di pagamenti digitali e subito dopo passando la parola a un sedicente militare, inventando un finto attacco informatico al suo deposito per farsi versare i soldi su un Iban specifico.

L’analisi dei flussi finanziari e delle tracce telematiche ha permesso ai carabinieri di risalire all’intestataria del conto corrente su cui erano confluiti i 20mila euro. Gli accertamenti della compagnia di Senigallia si sono conclusi con la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica.

Dall’Arma arriva l’ennesimo richiamo alla cautela per contrastare le truffe telefoniche: nessun appartenente alle forze dell’ordine o agli istituti di credito chiede mai di effettuare bonifici per “mettere al sicuro” i propri risparmi.

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