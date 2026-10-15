Via Friuli e parcheggio del cimitero riasfaltati:

completati i cantieri stradali JESI - Ultimato il piano manutentivo nel piazzale prima delle ricorrenze di novembre

15 Ottobre 2026 - Ore 12:00

Lavori di manutenzione terminati in via Friuli e nel parcheggio del cimitero principale. Si sono conclusi oggi gli interventi di riasfaltonatura e sistemazione dei cordoli, completati con il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale. La pianificazione del cantiere, promossa dal Comune a due settimane dalla commemorazione dei defunti, è stata studiata per consentire la piena fruibilità di strade e marciapiedi al fine di agevolare il flusso di visitatori atteso al camposanto tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre.

L’opera rientra nel piano di riqualificazione della viabilità cittadina, sostenuto da uno stanziamento straordinario di circa un milione di euro recuperato tramite variazioni di bilancio e destinato alla messa in sicurezza delle arterie stradali. L’intervento punta a risolvere le criticità strutturali e il degrado accumulato negli anni sul manto stradale e nelle aree di sosta adiacenti al cimitero principale.

Ultimata questa fase, i cantieri si sposteranno nelle successive arterie previste dal cronoprogramma municipale.

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