ROMA – È stato nominato dal vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e dal ministro Gilberto Pichetto Fratin. Il professore è associato in Fisica tecnica industriale presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell'Università Politecnica delle Marche

di Antonio Bomba

Francesco Corvaro è il nuovo inviato speciale per il Cambiamento climatico. Il professore, 44 anni, Associato in Fisica tecnica industriale presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche, è stato nominato dal vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e dal ministro per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

E infinitamente vasto e pieno di competenze risulta essere il suo curriculum. In particolare Corvaro è membro di diversi comitati internazionali sul cambiamento climatico. Il docente Univpm inoltre dal 27 al 30 giugno ha svolto un ruolo attivo, da terra, nella missione spaziale ‘Galactic 01’ della Virgin che vede l’Università Politecnica delle Marche come protagonista. Corvaro collabora al progetto dal 2021.

«La nomina dell’inviato speciale – sottolinea una nota della Farnesina – si rende ancora più necessaria in virtù del rilievo sempre maggiore che i temi ambientali rivestono nella nostra politica estera e del ruolo decisivo assunto dall’Italia nei negoziati internazionali sui cambiamenti climatici, anche in vista della prossima Cop28 e della Presidenza italiana al G7 nel 2024.

Tanti i messaggi di congratulazioni e stima che stanno giungendo per il professor Corvaro.

Per il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Tajani «la nomina rappresenta un segnale concreto della volontà del Governo di lavorare insieme ai principali attori pubblici e privati per contrastare il cambiamento climatico sul piano nazionale e su scala globale».

«La nomina dell’ inviato speciale per il clima conferma il peso e l’importanza che il governo attribuisce alla sfida dei cambiamenti climatici – aggiunge il ministro Pichetto Fratin – Un tecnico di alto profilo come il prof. Corvaro riuscirà a coniugare il rigore scientifico necessario nell’approccio a questo tema con gli indirizzi politici che il Mase mette in campo per affrontare la battaglia chiave del nostro futuro».

Il Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori: «Congratulazioni al professor Francesco Corvaro per la recente nomina governativa come inviato speciale per il cambiamento climatico, certi che il suo contributo risulterà rilevante a fronte delle competenze nelle energie rinnovabili, mobilità sostenibile e valutazione dell’impatto ambientale».

Il commissario alla Riparazione e Ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli dichiara invece che: «Faccio i migliori auguri di buon lavoro al Professor Francesco Corvaro, appena nominato dal Ministro Tajani e dal Ministro Pichetto Fratin inviato speciale del Governo per il cambiamento climatico. Di Corvaro conosco già da tempo le capacità e qualità, anche in ragione del fatto che collabora come esperto nel settore energetico con la Struttura Commissariale sisma 2016, dove ha dato un importante contributo, in particolare, sul fronte delle Comunità energetiche rinnovabili che nasceranno nel cratere. Qualche settimana fa – continua Castelli – grazie proprio a Francesco Corvaro e alla disponibilità di Paolo Arrigoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gse, abbiamo sottoscritto un protocollo finalizzato a indirizzare la ricostruzione risorse verso una prospettiva di sostenibilità al 2030. Si tratta di un riconoscimento estremamente prestigioso, sia per lui sia per l’Università Politecnica delle Marche presso la quale insegna. Sono certo che Corvaro saprà servire il nostro Paese al meglio, svolgendo il suo mandato con competenza e professionalità».

L’assessore all’Università Marco Battino: «Sono molto soddisfatto e contento di questo incarico di rilevanza internazionale assegnato a Francesco Corvaro, professore associato Univpm. È un orgoglio per tutta la città, visto anche il tema: strategico, importante ed essenziale. Mi sono già congratulato con lui a nome di tutta la Giunta. Fatti come questi sono l’ulteriore conferma di come l’Università Politecnica delle Marche sia un’eccellenza nazionale».