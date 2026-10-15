In centro arrivano le Ferrari

con “1000 Cavalli di Cultura”:

motori, solidarietà e scienza ANCONA - Corso Garibaldi ospita oltre 20 vetture sportive. Previsti giri a bordo per beneficenza e seminari scientifici con l’Università Politecnica delle Marche

15 Ottobre 2026 - Ore 14:52

Il cuore della città dorica si prepara ad accogliere un appuntamento che unisce la passione per i motori alla solidarietà e alla divulgazione scientifica.

Sabato, a partire dalle 10, corso Garibaldi sarà il palcoscenico di “1000 Cavalli di Cultura – La potenza delle idee”, un evento pensato come tappa di avvicinamento al percorso verso Ancona Capitale Italiana della Cultura 2028.

L’iniziativa vedrà protagoniste oltre 20 Ferrari private in esposizione statica lungo la via principale del centro. Per i visitatori sarà offerta la possibilità di salire a bordo delle vetture per un tour da passeggeri di circa 15 minuti.

L’iniziativa persegue una finalità benefica. I partecipanti potranno effettuare una donazione libera che verrà devoluta a sostegno dell’associazione La Carovana e della Fondazione Orizzonte Autonomia, due realtà locali impegnate nell’assistenza a bambini e ragazzi con disabilità o bisogni speciali. Il pubblico sarà inoltre chiamato a votare l’auto preferita, che al termine della giornata riceverà il premio di “Ferrari del cuore”.

Accanto alla passione automobilistica, il programma darà ampio spazio alla divulgazione accademica. Nella sala interna del Caffè Giuliani, i docenti dell’Università Politecnica delle Marche terranno una serie di incontri pomeridiani incentrati sul tema dell’energia e dell’ingegno.

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