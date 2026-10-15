Una maratona di lettura ad alta voce:

la prima edizione è in piazza del Papa EVENTI - L'evento organizzato dalla Biblioteca Benincasa con l'intervento dell'assessore Marta Paraventi

15 Ottobre 2026 - Ore 13:12

Maratona di lettura aperta alla cittadinanza in piazza del Papa sabato 17 ottobre. L’iniziativa è proposta dalla Biblioteca Benincasa nell’ambito del progetto “Strada che vai, lettore che trovi”, finanziato dal Centro per il libro e la lettura (Cepell). L’appuntamento, alla sua prima edizione, vedrà alternarsi al microfono cittadini e associazioni che leggeranno ad alta voce passi di prosa e poesia per un tempo massimo di sei minuti a testa, con una sessione mattutina riservata alle scuole e un pomeriggio ad accesso libero per l’ascolto.

Tra gli interventi in programma figura anche quello dell’assessore alla Cultura Marta Paraventi, che condividerà con il pubblico un testo del poeta dorico Francesco Scarabicchi. L’evento rappresenta una delle tappe del percorso promozionale della Biblioteca Benincasa, articolato in laboratori e incontri diffusi nel territorio, volto a coinvolgere la comunità e a rafforzare la partecipazione dei cittadini in previsione della riapertura della sede storica a Palazzo Mengoni Ferretti, fissata per il 2027.

L’iniziativa intende offrire un’occasione di incontro e sensibilizzazione attorno al valore dei libri, rispondendo al calo della lettura registrato dai recenti dati Istat. «Gli ultimi dati segnalano una diminuzione dei lettori in Italia: un richiamo a creare occasioni concrete per avvicinare le persone ai libri», sottolinea l’assessore Marta Paraventi, evidenziando l’obiettivo di trasformare lo spazio pubblico in un luogo condiviso di ascolto per generazioni diverse.

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