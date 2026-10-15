Olio bollente prende fuoco in cucina:

un uomo in ospedale, evacuati i suoi animali JESI - L'intervento dei vigili del fuoco e 118 in un appartamento in via Ancona

15 Ottobre 2026 - Ore 13:19

Un banale incidente domestico durante la preparazione del pranzo ha rischiato di trasformarsi in un rogo ben più grave.

E’ quanto accaduto intorno alle 11 all’interno di un’abitazione di via Ancona.

L’uomo, che stava friggendo, è stato sorpreso dalle fiamme scaturite improvvisamente dall’olio ad alta temperatura. In pochi istanti queste si sono propagate alla cappa d’aspirazione e ai pensili della cucina, riempiendo i locali di una fitta coltre di fumo.

L’uomo ha recuperato un estintore che aveva in casa riuscendo ad utilizzarlo. Nel frattempo sul posto sono intervenuti anche i pompieri e il 118.

Avendo respirato del fumo, è stato successivamente trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

Nel frattempo, i vigili del fuoco del distaccamento locale hanno completato la bonifica dell’area e la messa in sicurezza dei locali. A scopo cautelativo, i pompieri hanno provveduto a mettere al sicuro tutti i piccoli ospiti a quattro zampe che erano in casa con lui.

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