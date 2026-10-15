Ancona e Macerata,

furti da 1.000 euro nei negozi di cosmetici:

denunciato un 40enne GLI EPISODI in una nota catena del settore. I carabinieri hanno analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza e avviato le indagini

15 Ottobre 2026 - Ore 15:20

Un’accurata attività d’indagine condotta dai carabinieri della Stazione di Collemarino, ad Ancona, ha consentito di fare piena luce su due furti consumati nei mesi scorsi non solo nel capoluogo dorico ma pure a Macerata.

All’esito degli accertamenti, i militari hanno denunciato un 40enne, ritenuto il presunto responsabile dei fatti.

Le indagini dell’Arma hanno permesso di ricostruire nel dettaglio le fasi di due distinti episodi messi a segno durante la scorsa stagione estiva ai danni di altrettanti punti vendita appartenenti a una rinomata catena del settore cosmetico, dislocati nei comuni di Ancona e Macerata.

In entrambe le occasioni, l’uomo si era impossessato di numerosi prodotti per la cura e la bellezza della persona, quantificati per un valore totale commerciale di circa 1.000 euro.



L’elemento chiave che ha condotto alla svolta investigativa, sta nell’analisi meticolosa eseguita dai carabinieri di Collemarino, sulle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installati all’interno e nei pressi degli esercizi commerciali presi di mira.

Attraverso il costante e paziente incrocio dei fotogrammi e dei riscontri raccolti sul campo, gli investigatori sono riusciti a ricostruire tutti quegli indizi che hanno poi portato all’identificazione del 40enne.

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