Cade nella scarpata:

muore un cacciatore 70enne FABRIANO - L'intervento in località Serradica. Sul posto gli elicotteri Drago e Icaro con vigili del fuoco, carabinieri e Soccorso Alpino e Speleologico

15 Ottobre 2026 - Ore 16:11

Intervento dei vigili del fuoco alle 13 in località Serradica, al confine tra Marche e Umbria, per soccorrere una persona caduta in una scarpata e risultata successivamente deceduta.

Si tratta di un cacciatore 70enne, di Gualdo Tadino.

Una volta dato l’allarme da parte di un amico che si trovava con lui nella battuta di caccia, la squadra dei pompieri di Fabriano ha richiesto il supporto dell’elicottero dei vigili del fuoco Drago VF-72, proveniente da Arezzo, che ha individuato il 70enne per poi provvedere a calare il personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) per le operazioni di stabilizzazione, in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza Icaro con il personale sanitario per il recupero.

Successivamente è dunque giunto l’elisoccorso Icaro 2, alzatosi in volo da Fabriano, che ha calato mediante verricello il Tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico Marche ed il medico, il quale ha constatato il decesso dell’uomo.

Alle operazioni hanno partecipato le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche e dell’Umbria.

Il recupero della salma è stato successivamente effettuato dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Sul luogo anche i carabinieri.

Sarà ora da capire se il 70enne sia deceduto a seguito di un malore o per la caduta.

(Ultimo aggiornamento delle 19.03 – In aggiornamento)

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