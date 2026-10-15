Studente pestato in centro

per un pacchetto di sigarette ANCONA - Un 19enne è stato aggredito e rapinato da un branco mentre tornava a casa dopo aver assistito alla partita

15 Ottobre 2026 - Ore 16:09

Un pacchetto di sigarette rifiutato è bastato per scatenare la furia di un branco nel cuore di Ancona, dove ieri sera intorno alle 23:30 un diciannovenne studente universitario di origini abruzzesi è stato aggredito e rapinato. Il giovane, rincasando a piedi in compagnia di alcuni amici dopo aver seguito in tv la partita Roma-Real Madrid, si era fermato a un distributore automatico nei pressi della sua abitazione quando è stato circondato da sconosciuti che pretendevano di sottrargli le sigarette. Di fronte al netto rifiuto opposto dalla vittima, la situazione è degenerata rapidamente in un vero e proprio pestaggio. Secondo le prime ricostruzioni, il branco lo ha colpito ripetutamente usando anche un bastone.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la Croce Gialla. Fortunatamente il bilancio medico esclude conseguenze gravi: il 19enne ha riportato vari ematomi localizzati sulla schiena e una lesione superficiale al capo, venendo assistito prontamente dall’equipaggio di soccorso intervenuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA