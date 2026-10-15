Bombole fuorilegge con etichette fantasma,

i carabinieri sequestrano 46 dispositivi AMBIENTE - Controlli dei militari forestali tra Camerata Picena, Polverigi e Jesi. Diverse aziende coinvolte

15 Ottobre 2026 - Ore 16:20

Quarantasei bombole di gas fluorurati ad effetto serra prive delle etichettature e delle indicazioni obbligatorie sul potenziale di riscaldamento globale sono state sequestrate dai Carabinieri Forestali del nucleo di Senigallia.

L’operazione è scattata nell’ambito di una campagna di controlli mirata al rispetto delle normative europee e nazionali in materia ambientale. Gli interventi dei militari hanno interessato tre diverse aziende del territorio provinciale: a Camerata Picena sono state sequestrate tre bombole con la contestazione aggiuntiva della mancata registrazione delle operazioni sul Registro Nazionale F-Gas, a Polverigi i sigilli sono stati apposti a sedici bombole, mentre a Jesi è stato registrato il quantitativo maggiore con ventisette bombole sequestrate.

Per le aziende coinvolte la violazione comporta sanzioni amministrative che variano da 5.000 a 50.000 euro per le irregolarità di etichettatura e da 1.000 a 15.000 euro per l’omessa comunicazione dei dati, oltre alla segnalazione formale degli illeciti al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA