Maxi blitz antidroga:

sequestrati oltre 5 chili di hashish,

quattro arresti SENIGALLIA - L'operazione congiunta della Squadra Mobile di Ancona e del Commissariato locale. Fermati due uomini in macchina e una coppia sorpresa con una borsa piena di panetti di 'fumo'

15 Ottobre 2026 - Ore 17:11

Un’importante operazione di contrasto alla droga si è conclusa a Senigallia con l’arresto di quattro persone e il sequestro di oltre 5 chili di sostanze stupefacenti.

L’intervento è stato condotto in sinergia dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona e dagli agenti del Commissariato senigalliese.

L’attività investigativa è scattata durante i consueti pattugliamenti del territorio, quando una volante ha fermato per un controllo un’auto con due uomini a bordo.

Alle domande dei poliziotti sulla ragione della loro permanenza in città, i due hanno fornito risposte poco chiare ed evasive, insospettendo gli agenti.

La successiva perquisizione del veicolo ha confermato i dubbi degli agenti. All’interno di uno zaino nascosto nell’abitacolo sono stati rinvenuti 20 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 2 chili.



I riscontri emersi sul posto hanno spinto le forze dell’ordine ad estendere gli accertamenti alle abitazioni dei due fermati.

Proprio durante l’appostamento all’esterno di uno degli immobili perquisiti, gli investigatori hanno notato un ragazzo e una ragazza uscire dal portone portando con sé una capiente borsa da viaggio e muovendosi con fare sospetto lungo la strada.

Sottoposti immediatamente a blocco e controllo, i due giovani sono stati trovati in possesso di altri 30 panetti di hashish, pari a 3 chilogrammi di droga, oltre ad alcuni sacchetti contenenti 28 grammi di marijuana.

La perquisizione dell’appartamento ha poi permesso di portare alla luce un vero e proprio kit per il confezionamento delle dosi: una macchina per il sottovuoto con relative buste, un bilancino elettronico di precisione, frammenti di sostanza resinosa, denaro contante e persino una pianta di cannabis.

Al termine dei rilievi, per tutti e quattro i coinvolti sono scattate le manette. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, gli arrestati sono stati trasferiti in carcere.

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