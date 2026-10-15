Tributo ai Queen al Teatro Sperimentale:

un concerto per sostenere

le Patronesse del Salesi ANCONA - Sul palco lo spettacolo della band King’s Head con le corali Grilli e Cruciani. L’incasso sarà devoluto alla Casa dell’Ospitalità "Anna Galvani"

15 Ottobre 2026 - Ore 18:30

Le immortali canzoni dei Queen, la voce e il carisma di Freddie Mercury riproposti da Michele Pasqualini e una serata all’insegna della solidarietà. È la “Queen Experience – King’s Head”, il concerto tributo in programma sabato, alle ore 19.30, al Teatro Sperimentale di Ancona.

La “King’s Head” farà rivivere l’energia e le emozioni di una delle band più amate della storia del rock, con successi come Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, Don’t Stop Me Now e Radio Ga Ga. Un viaggio musicale attraverso generazioni, arricchito dalla partecipazione delle Corali “Andrea Grilli” e “Vincenzo Cruciani”, per coinvolgere il pubblico in uno spettacolo da cantare insieme.

Ma la musica avrà soprattutto un importante significato solidale: l’intero incasso sarà devoluto all’Associazione Patronesse del Salesi, a sostegno della Casa dell’Ospitalità “Anna Galvani”, che da due anni accoglie una giovane mamma ucraina e la figlia tredicenne, affetta da una malattia genetica degenerativa.

Un’occasione per emozionarsi, cantare i grandi successi dei Queen e contribuire concretamente a una causa importante. Biglietti in vendita online su Vivaticket e alla biglietteria del Teatro delle Muse, in via della Loggia, ad Ancona.

L’invito è a partecipare numerosi: perché la musica può unire e fare del bene

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